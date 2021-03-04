تطبيق "واتساب" يختبر تقنية جديدة لأنظمة IOS وأندرويد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف تقرير نشره موقع WABetaInfo عن عمل المطورين لتطبيق المحادثات الفورية واتساب، لتوفير خاصية جديدة للإزالة الفورية للمحادثات.



ووفق موقع "ذا نكست ويب"، فإن هذه الخاصية الجديدة تخص الصور، نظرا لأن "واتساب" سبق له العام الماضي أن أعلن عن خاصية المحادثات سريعة الزوال، ولكنها كانت تقتصر فقط على المحادثات النصية.

وأوضح الموقع أن الخاصية الجديدة ستتميز في سرعة إزالة الصور بها، عن الوقت الذي تستغرقه الرسائل النصية حتى تزول تلقائيا، وهو ما يصل لـ7 أيام.

وسيعدل المسؤولين عن واتساب هذه المدة، حتى تتم عملية الإزالة للصور بمجرد مغادرة المستخدم للمحادثة مباشرة.

كما لن يسمح بتحميل هذه الصور، و ستتوفر الخاصية لكل من أنظمة تشغيل IOS وأندرويد، غير أن واتساب لم تعلن حتى الآن عن موعد تفعيلها.

وكان قد عاد تطبيق "واتساب" لإثارة الجدل حول تعديل سياسة الخصوصية، بإعلانه في تصريحات صحفية نيته لتعديل السياسات خلال الفترة المقبلة.

وسبق أن أعلنت شركة "واتساب" المملوكة لشركة "فيسبوك"، إنها تقترب من تفعيل تحديث مثير للجدل لسياسة الخصوصية، لكنه سيسمح للمستخدمين بقراءته "على مهل" وسيعرض أيضا إشعاراً يقدم معلومات إضافية، بحسب وكالة رويترز.

وكان تطبيق التراسل الفوري قد أبلغ المستخدمين في يناير، أنه يجهز سياسة جديدة للخصوصية، قد يتبادل بموجبها بيانات المستخدمين مع "فيسبوك" والشركات التابعة لها، الأمر الذي اعتبره الآلاف حول العالم تهديدا لخصوصية نحو 2 مليار مستخدم لتطبيق التراسل الفوري الأكثر شهرة.

وأثار ذلك انتقادات عالمية ودفع المستخدمين للنزوح إلى تطبيقات منافسة، منها "سيجنال" و"تليجرام"، مما جعل "واتساب" يؤجل تطبيق السياسة الجديدة إلى مايو المقبل، ويوضح أن التحديث يركز على السماح للمستخدمين بمراسلة الشركات التجارية ولن يؤثر على المحادثات الشخصية.