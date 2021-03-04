شكرا لقرائتكم خبر عن مَن كان عاجزاً عن المسح على الجوربين بسبب إعاقة هل يجوز لغيره أن يَمسح عنه؟.. «الخثلان» يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح رئيس الجمعية الفقهية السعودية الدكتور سعد الخثلان، حُكم الاستعانة بالآخرين في مسح الجوربين خلال الوضوء في حال العجز عن ذلك.
وقال الخثلان، في مقطع فيديو على موقع “تويتر”، إنه يجوز للشخص الذي يعاني من إعاقة أو كبر بالسن مسح الجوربين من خلال خرقة أو منديل وربطه بعصا.
وأضاف أنه في حال تعذر ذلك فإنه يمكن للآخرين مساعدته عبر مسح الجوربين له، أو توضيئه، مبيناً أن الفقهاء ذكروا أن هذا أمر لا بأس به.
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