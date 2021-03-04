شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعتزم توفير لقاح «كورونا» بالصيدليات عقب هذا الإجراء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة عن اعتزامها توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بالصيدليات.

ووفقاً لـ”عكاظ”، أكدت وزارة الصحة، أن التطعيم في الصيدليات سيتم بعد تدريب الممارسين الصحيين في تلك الصيدليات، وعمل الإعدادات اللازمة، والترخيص لهم بذلك.

ودعت الوزارة الجميع على سرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.