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"البرهان" يلتقى رئيس "الحركة الشعبية - شمال" عبد العزيز الحلو فى جوبا

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القاهرة - سامية سيد - التقى مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمدينة جوبا، رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال" عبد العزيز الحلو.

وقال السفير بوزارة الخارجية السودانية عادل حسين شرفي، في تصريح صحفي، إن اللقاء بحث استمرار عملية السلام في السودان وضرورة العودة للتفاوض للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، وذلك حتى يعم السلام كل أرجاء البلاد، بما فيها جنوب كردفان والنيل الأزرق (جنوب جمهورية السودان).

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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