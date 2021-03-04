شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس: رياح مثيرة للأتربة وانخفاض درجات الحرارة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية في مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية كذلك منطقة نجران، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال غرب وغرب المملكة في المساء.

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وجنوبية بوجه عام على باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

نشاط الرياح

‏وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، نشاط الرياح من اليوم حتى غدا الجمعة، من متوسطة إلى قوية على معظم المناطق إلا أن يصرفها الله.

وأوضح الحصيني أنه ربما تكون عناك فرصة لهطول أمطار متفرقة – إن شاءالله – على أجزاء من المملكة حتى يوم السبت، مع انخفاض في الحرارة.

أحوال جوية غير مستقرة

وأوضح موقع طقس العرب، أن آخر التوقعات الجوية الخاصة بمنطقة حفر الباطن تشير إلى تأثرها بأحوال جوية غير مستقرة، وذلك اعتباراً من ساعات ظهر اليوم الخميس وحتى ساعات المساء بمشيئة الله.

وتوقع تأثر منطقة حفر الباطن بشدة ضعيفة إلى متوسطة بحالة من عدم الإستقرار الجوي، بحيث تتأثر بنشاط السُحب الماطرة على فترات، تكون رعدية أحياناً وقد تغزر بشكل محلي أحياناً، وسط توقعات باستمرار الطقس غير المستقر بالسيطرة على أجواء المنطقة حتى مساء اليوم الخميس الله.