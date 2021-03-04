المتحدث العسكري باسم "أنصار الله": استهدفنا شركة أرامكو ⁧‫السعودية‬⁩ بصاروخ مجنح

دبي - محمود عبدالرازق - وقال سريع في تغريدة عبر تويتر: "القوة الصاروخية تتمكن بفضل الله من استهداف شركة أرامكو السعودية في جدة فجر اليوم بصاروخ مجنح نوع قدس 2 وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف: "يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد الطبيعي والمشروع على استمرار الحصار الغاشم والعدوان على شعبنا العزيز".

وفي وقت سابق، اليوم، أعلن سريع إن سلاح الجو المسير استهدف هدفا هاما في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط بطائرة نوع قاصف 2k، لافتا إلى أن الإصابة كانت دقيقة.

وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تحارب جماعة "أنصار الله" المدعومين من إيران.