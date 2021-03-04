شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح كيفية الإبلاغ عن هروب «عاملة منزلية» لم تصدر لها إقامة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت المديرية العامة للجوازات طريقة الإبلاغ عن هروب عاملة منزلية لم تصدر لها إقامة داخل المملكة. وتلقى حساب الجوازات الرسمي على “تويتر” بلاغا من مواطن قال فيه: كيف أقوم بالتبليغ عن هروب خادمة لم تصدر لها إقامة بعد؛ حيث تم تسجيل دخولها منذ مدة شهر فقط.. لم أتمكن من تقديم البلاغ عن طريق تطبيق أبشر؟ وردت الجوازات بقولها: “يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات بمنطقتك لنتمكن من خدمتك”.

كانت هذه تفاصيل خبر «الجوازات» توضح كيفية الإبلاغ عن هروب «عاملة منزلية» لم تصدر لها إقامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.