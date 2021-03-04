عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الميت عاد إلى الحياة.. المشرحة ترد الروح

الخميس 4 مارس 2021

الخليج 365

أكد الأطباء موت رجل في حادث مرور، وما أن وضعوه على طاولة التشريح في المشرحة، حتى أعلن رفضه للموت وعاد للحياة.



ويجري الحديث عن هندي تعرض لحادث دراجة نارية، كان على طاولة التشريح بعدما أعلن أطباء وفاته، لكن صدرت عنه فجأة بوادر تشير إلى أنه لا يزال على قيد الحياة، كما أفاد الأربعاء موظف في هيئات الرعاية الصحية.

وكان الرجل البالغ 27 عاماً نقل في نهاية الأسبوع الماضي وهو في حال حرجة من مدينة ماهالينغابور في ولاية كارناتاكا الجنوبية إلى مستشفى خاص حيث أعلن الأطباء وفاته.

ونقلت أسرته "الجثة" إلى مستشفى حكومي قريب حيث كان من المقرر تشريحها الإثنين.

وقال أقاربه للصحافة المحلية إن متخصصاً في علم الأمراض لاحظ فجأة أن الجثة على طاولة التشريح تتحرك.

وأكد مسؤول في هيئات الرعاية الصحية الرواية وقال لوكالة فرانس برس إن الشاب نقل فوراً إلى مستشفى آخر، حيث تتحسن حالته.

واعترف المسؤول بأن أطباء المستشفى الخاص أظهروا "سوء تقدير".

وأضاف أن العائلة لم تقدم بعد شكوى رسمية تتعلق بالإهمال الطبي.