عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكشف عن مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A22 5G

الخميس 4 مارس 2021

الخليج 365

تستعد شركة سامسونج للتوسع بإصداراتها من هواتف G5 هذا العام، حيث كشفت أحدث التسريبات عن خططها لإطلاق هاتف Galaxy A22 5G منخفض التكلفة في النصف الأول من عام 2021.



ويتجه عمالقة تصنيع الهاتف لإطلاق إصدارات جديدة بتكلفة أقل من هواتف 5G، كما تحرص الشركة العملاقة الكورية أيضًا على تنويع إصدارات الشركة من هواتفG 5 بين المميزة والمتوسطة، وأيضًا منخفضة التكلفة.

وكشف مصدر داخلي لموقع ”GalaxyClub“ التقني عن تفاصيل جديدة حول هاتف سامسونج المرتقب Galaxy A22 5G.

وأكد المصدر، أن شركة سامسونج الكورية تستعد لطرح الهاتف الذكي قريبًا لأول مرة في أوروبا.

وزعم أن تطوير وتصميم وتصنيع هاتف Galaxy A22 5G من ترخيص شركة مختلفة، ولكن سيتم بيعه بواسطة سامسونج تحت علامة جالاكسي التجارية.

كما أكدت الشركة الكورية توافر هاتف Galaxy A22 5G في أوروبا بالألوان: الرمادي، والأبيض، والأخضر الفاتح، والأرجواني، وسيحمل الجهاز رقم الطراز SM-A225B، وسيتم إصداره في طرازين غير محددين للذاكرة.

وعلى الرغم من أن تفاصيل الأسعار لا تزال غير معروفة، إلا أنه من المتوقع أن يكون Galaxy A22 5G بديلًا أرخص منG 5 لـ Galaxy A32 5G، الذي تم طرحه مقابل 300 دولار، كما سيعمل هاتف Galaxy A22 5G بواسطة معالج Dimensity 700 من MediaTek.