6 نصائح مهمة من «الغذاء والدواء» للحفاظ على حاسة السمع

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 6 نصائح مهمة للحفاظ على حاسة السمع، أبرزها الحرص على أخذ راحة عند استخدام سماعات الأذن بشكل دوري، وذلك لمدة 15-20 دقيقة.
ونصحت هيئة الغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، بعدم رفع مستوى الصوت إلى 100% خلال الاستماع بالسماعة.
وأكدت على أهمية تقليل التعرض للضوضاء وكذلك تقليل حضور الفعاليات التي تكثر فيها الأصوات المرتفعة، واتباع قاعدة 60:60 بحيث لا يزيد الاستماع عن 60 دقيقة بالسماعة خلال اليوم باستخدام 60% من مستوى الصوت.
وأشارت هيئة الغذاء والدواء إلى ضرورة مراجعة الطبيب وإجراء اختبارات السمع، وتجنب زيادة مستوى الصوت في الأماكن ذات الضوضاء العالية.
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