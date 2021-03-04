شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد- صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط. وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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