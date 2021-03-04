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مقتل 43 من مليشيا الحوثى فى مواجهات مع الجيش اليمنى بمحافظة مأرب

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اليمني اليوم الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 43 من ميليشيا الحوثي الإرهابية ن في مواجهات شهدتها جبهة المشجح غربي محافظة مارب، وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن الميليشيا الإرهابية تلقت أيضاً خسائر في العتاد خلال المواجهات التي دارت.

وتشهد عدة محاور قتالية في محافظة مارب تقدما ملحوظا لقوات الجيش اليمنى على حساب مليشيا الحوثي واتلي تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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