شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 43 من مليشيا الحوثى فى مواجهات مع الجيش اليمنى بمحافظة مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اليمني اليوم الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 43 من ميليشيا الحوثي الإرهابية ن في مواجهات شهدتها جبهة المشجح غربي محافظة مارب، وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن الميليشيا الإرهابية تلقت أيضاً خسائر في العتاد خلال المواجهات التي دارت.