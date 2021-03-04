شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يعلن تدمير طائرة بدون طيار أطلقتها جماعة الحوثى تجاه السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العميد الركن تركى المالكى، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية فى مدينة خميس مشيط، بحسب وكالة الانباء الرسمية السعودية .

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.