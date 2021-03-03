شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح ثمينة للمسؤولين وصناع القرار.. الإعلامي «أبوحيمد» يكشف مهارات التعامل مع وسائل الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدم الإعلامي عادل أبوحيمد، مدرب في مهارات التعامل مع وسائل الإعلام، مجموعة من النصائح والتوصيات المهمة لمهارات التعامل مع وسائل الإعلام بالنسبة للمسؤولين وصناع القرار وذلك من أجل تحقيق التأثير المطلوب وتحقيق النجاح للبرامج والرسائل الإعلامية الموجهة للجمهور.

وقال العلامي أبوحيمد، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بعد تجارب عديدة لتقديم دورات متخصصة في مجال التعامل مع وسائل الإعلام لعدد من المسؤولين.. أقدم لكم في هذا (الثريد) لمحات مختصرة عن التأثير من خلال الظهور الإعلامي”.

وأضاف: “كل المسؤولين وصُناع القرار وممثلي الجهات الحكومية والخاصة يجدون أنفسهم أمام رغبة وسائل الإعلام لاستضافتهم للحصول على تصريح إعلامي رسمي في مواضيع معينة خاصة مسؤولي وممثلي الجهات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطن والمقيم. في هذا الثريد سأتحدث عن جزء من مهارات التعامل مع وسائل الإعلام”.

وتابع أبوحيمد “بداية أؤكد على أن الظهور الإعلامي للمسؤول أو ممثل الجهة هو من الأمور المهمة والحساسة في ذات الوقت، ولذلك فإن حالة الظهور الإعلامي إما أن تكون ناجحة تؤثر إيجابا على سمعة الجهة أو كان الظهور سلبي ضعيف يُعرض الجهة إلى سخط الجميع، وهذا يعني أن للظهور الإعلامي مهارات متخصصة للنجاح سواءً كان الظهور الإعلامي للمسؤول وممثل الجهة ضيف في الاستديو، أو على الهواء مباشرة، أو إذاعياً، أو مؤتمر صحفي، أو كلمة وبيان صحفي، أو جلسة حوارية، الخ.. فإنه يجب معرفة أهم مراحل الظهور الإعلامي التي تتمثل في: قبل، وأثناء، وتعتبر أصعب مرحلة هي قبل، وأهم مرحلة هي أثناء”.

واستطرد الإعلامي عادل أبوحيمد قائلا: “إن أصعب مرحلة هي قبل.. لأنها مرحلة الإعداد والاستعداد والتحضير لجيد للمشاركة حتى يكون الظهور الإعلامي مُتسماً بالقدرة والتمكن، ومن ذلك: تحديد الموضوع، تحديد الهدف، جمع المعلومات من أرقام وإحصائيات، تحليل الجمهور، اختيار الوسيلة المناسبة، التوقيت المناسب، ثم الممارسة”.

وتابع عادل أبوحيمد “مرحلة أثناء الظهور، وهي أهم المراحل، وفيها يكون التأثير على الجمهور من خلال: الدقة، المصداقية، الهدوء والاتزان عند الاستفزاز، اللباقة، الابتسامة، الثقة، توقع الأسوأ، سرعة البديهة وهي الرد الحاضر، ولن يتحقق ذلك بشكل إبداعي إلا: بالإعداد الجيد والممارسة في مرحلة: قبل”، وكذلك في مرحلة أثناء نراعي الحالة السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية في البلد وغيرها، وحالة الجمهور، الابتعاد عن الأمور الشخصية، الاهتمام بالمظهر المناسب، الاعتدال في الجلوس، استخدام حركة الجسد وتعابير الوجه بالشكل المناسب، استخدام الكلمات الأقرب للجمهور وعرضها بأسلوب شيق بسيط.