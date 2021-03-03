شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» تحسم الجدل بشأن إمكانية نقل ملكية المركبة دون سداد المخالفات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حسمت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، الجدل الدائر بشأن إمكانية نقل ملكية المركبة بدون سداد المخالفات. وقالت الإدارة العامة للمرور إن وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة، شريطة سريان الاستمارة والفحص الدوري. جاء ذلك ردا على مقطع فيديو متداول،حيث قال صاحبه إنه يمكن نقل الملكية بدون سداد المخالفات.

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