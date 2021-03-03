شكرا لقرائتكم خبر عن «السبيعي» يكشف ميزة مهمة في تحديث «واتساب» الأخير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف الخبير التقني عبدالله السبيعي، بعض المميزات المهمة في تحديث تطبيق واتساب الأخير. وقال السبيعي عبر “تويتر”: “تحديث WhatsApp الأخير بخاصية التحكم في استماع النوت الصوتي صار مثل الرسائل (تقدر تتحكم في مؤشر القراءة) حتى لو الطرف الثاني سمع النوت ما راح يبين لك اذا كنت مفعل الخاصية”. وأوضح طريقة تفعيل الخدمة الجديدة من خلال (الاعدادات > الحساب > الخصوصية > مؤشرات قراءة الرسائل).

كانت هذه تفاصيل خبر «السبيعي» يكشف ميزة مهمة في تحديث «واتساب» الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.