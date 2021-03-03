الدبيبة والثني يناقشان في القاهرة مسألة انتقال السلطة في ليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو – سبوتنيك. وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، لسبوتنيك إن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتخب عبد الحميد دبيبه، سيجتمع خلال اليومين القادمين مع رئيس الحكومة [المنعقدة شرقي البلاد] عبد الله الثني، وسيتم الاجتماع في القاهرة لبحث انتقال السلطة ".

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وأضاف المصدر الحكومي أن " أي تسليم للسلطة، سيمر عبر الحكومة، ولذلك سيبحث الاجتماع ملف الانتقال ".

وحول أسباب اختيار القاهرة للاجتماع بدلا من ليبيا، أكد المصدر أنه " لا يوجد أي سبب مباشر، وليست هناك أسباب أمنية أو مانع لأن يكون الاجتماع داخل ليبيا، لكن الظروف هي التي من حكمت ذلك".

وحول وجود رعاية مصرية للاجتماع، شدد المصدر بالنفي، مشيرا إلى أن " الاجتماع سيكون مقتصرا على دبيبه والثني، والقاهرة ستكون حاضنة للاجتماع فقط".