إعلام: إسرائيل تنظم حفلات موسيقية للمتعافين ومتلقي لقاح كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن بلادها بصدد تنظيم حفلات موسيقية للمتعافين ومتلقي لقاح كورونا، للاحتفال بعودة الحياة الثقافية بعد الإغلاق المستمر في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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وأفادت الصحيفة العبرية بأنه بداية من بعد غد الجمعة وحتى الأحد، سوف يتمكن عدد محدود مكون من 500 شخص فقط، كل ليلة من التجمع في ملعب "بلومفيلد" في مدينة تل أبيب، لحضور الحفلات الموسيقية، شريطة إذا كان كل من هؤلاء الـ 500 شخص يحمل "الجواز الأخضر".

وأشارت إلى أنه بمجرد طرح التذاكر للعرض، نفدت بعدها بربع ساعة فقط، وأن ثمن التذكرة ما بين 79-99 شيكل.

ومن المفترض أن تسمح إدارة الاستاد لحامل التذاكر أن يكون معه "الجواز الأخضر"، حيث يثبت الجواز أن حامله من المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا، أو ممن تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح المضاد للفيروس قبل أسبوع، على الأقل، من موعد الحفل.

ويمكن لحاملي "الجواز الأخضر" ممارسة كثير من الأمور التي لا يستطيع غيرهم القيام بها، بما في ذلك الذهاب إلى صالات اللياقة البدنية أو حمامات السباحة، فيما تستخدم الحكومة هذا الجواز كحافز لتسريع وتيرة حملة التطعيم بلقاحات كورونا.

ونقلت الصحيفة العبرية على لسان رئيس بلدية تل أبيب، رون حولداي، أنه حاول منذ عدة أشهر للسماح بالعروض الكبيرة في الفضاء العام المفتوح، وهو ما تمكن من تحقيقه، أخيرا.