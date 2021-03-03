الجيش اليمني يعلن السيطرة على جبل رحنق ومقتل 11 من "أنصار الله" غربي تعز

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من عدن والرياض، إن "مواجهات دارت بين الجيش الوطني والحوثيين في جبهة مقبنة غربي تعز، أسفرت عن تحرير جبل رحنق (الاستراتيجي) في منطقة قَهبان".

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وأضافت أن "قائداً ميدانياً من الحوثيين يدعى (أبو حاتم) لقي مصرعه مع 10 آخرين خلال المواجهات".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش اليمني استعادة جبل عقاب الاستراتيجي وقرى القاعدة والمدفن والحمرة في منطقة الأشروح في مديرية جبل حبشي غربي تعز، من قبضة جماعة الحوثيين، ومقتل 12 عنصراً من الجماعة بينهم قيادي ميداني في مواجهات بجبهة القوز في المديرية ذاتها، وعزلة اليمن في مديرية مَقبنة غربي تعز.

وجاء التقدم الجديد للقوات الحكومية غداة سيطرتها على جبل عودين وتلال الردمة والزوم والشاهد في مديرية مقبنة غربي مدينة