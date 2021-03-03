شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يتوعد مطلقى الصواريخ على القواعد والبعثات الدبلوماسية برد قاسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توعد الجيش العراقى اليوم الأربعاء، مطلقي الصواريخ على القواعد والبعثات الدبلوماسية معتبرا ذلك عملاً إرهابياً، وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجى لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قاعدة عين الاسد عراقية تحتوي معدات وقوات عراقية إضافة إلى جزء من قوات التحالف الدولي"، مبينا أن "ذلك لا يعني أنه مبرر يعطى لاستهداف القاعدة".