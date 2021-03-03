شكرا لقرائتكم خبر عن قائد مركبة يقود بسرعة جنونية في الطائف.. والمرور يتفاعل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنها تمكنت من ضبط قائد مركبة يقود بسرعة جنونية بالطائف، كما قام بنشر مقاطع عبر وسائل التواصل متباهيا بهذه الممارسات. وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “مرور محافظة الطائف يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. وأضافت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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