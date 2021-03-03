احتجاجات في غزة... لماذا أقرت "أونروا" آلية السلة الموحدة للمساعدات ويرفضها اللاجئون؟

دبي - محمود عبدالرازق - ونظمت، أمس، اللجنة المشتركة للاجئين، التي يترأسها محمود خلف، وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة الرئيسي في مدينة غزة، بمشاركة ممثلين عن الفصائل واللجان الشعبية، ومجلس أولياء الأمور للاجئين، والذين حملوا لافتات تطالب الوكالة بالتراجع.

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وقررت أونروا، مطلع عام 2021، توزيع مساعداتها الغذائية، بشكل متساوٍ على جميع الأسر المستفيدة، بعد أن كانت تقدم للعائلات الأكثر فقرا كميات أكبر من المواد التموينية.

وبحسب أونروا، فإن التعديلات الجديدة تهدف للوصول إلى العائلات الأكثر فقرا، في ظل انضمام 100 ألف مستفيد جديد إلى برنامج الغذاء؛ ليرتفع إجمالي المستفيدين إلى مليون و200 ألف.

ظلم الفقراء

محمود خلف، منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، قال إن "التعديلات التي قامت بها وكالة الأونروا باقتطاع من السلة الغذائية المقدمة لـ 770 ألف لاجئ فلسطيني، والمصنفين من الفئات الأشد فقرًا، ليتم إعطاء هذه الاقتطاعات للمسجلين الجدد من المواليد والأزواج، والبالغ عددهم 100 ألف لاجئ فلسطيني".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هؤلاء اللاجئين معطل تسجيلهم في الوكالة منذ نوفمبر من العام 2019، وتعمل الوكالة على إدخالهم للاستفادة من المعونات الغذائية المقدمة لكن سيكون على حساب الفقراء الذين يتقاضون حصصًا غذائية أكبر".

وتابع: "نحن نعارض نظام التوزيع الجديد والذي أطلقت عليه الأونروا نظام الكابونة الموحدة، ونعتبره إجحافًا بحق الفئات المصنفة أشد فقرًا في الوكالة، لذلك طالبنا الأونروا ضرورة التوجه للمجتمع الدولي والدول المتعهدة والمانحة لتغطية أي عجز يترتب على إضافة الأعداد الجديدة من اللاجئين".

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وأكد أن "الحل يكمن في اللجوء للدول المانحة التي فوضت الوكالة للعمل، ولا يمكن استسهال اللجوء لاقتطاع السلة الغذائية المقدمة"، مشيرًا إلى أن "الوكالة مطالبة بإعادة الأمور لما كانت عليه، والإبقاء على التصنيفات التي يتم من خلالها توزيع السلة الغذائية، والأعداد الجديدة لا بد من أن يغطي المجتمع الدولي تكلفتها". توزيع عادل

بدوره قال عدنان أبوحسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن "مستويات الفقر في قطاع غزة أصبحت واحدة، ومن الصعب التفريق بين مستويات الفقراء، لذلك قررت الوكالة توحيد كابونة المساعدات، بعد أن أصبح الجميع في نفس مستوى الاحتياج، بالإضافة إلى زيادة أعداد اللاجئين الذين بحاجة إلى المساعدات".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "من المقرر أن يتم توزيع مبلغ 80 مليون دولار، وهو المبلغ الذي تعتقد الوكالة أنه سيتم توفيره من بداية هذا العام وحتى نهايته، سيتم توزيعه على كل المستفيدين والبالغ عددهم في النظام ما يقرب من مليون و200 ألف شخص".

وتابع: "من الممكن زيادة كمية ونوع المساعدات في هذه الكابونات في حال تم الحصول على تمويل أكبر من قبل الدول المانحة، أو في حال تم شطب أسماء الذين لا يستحقون هذا الدعم والمتواجدون بداخل النظام الذي كان يطبق سابقًا".

وأكد أن "في النظام السابق كان يتم تقسيم الفقراء لفئتين، الفقر المدقع والأقل فقرًا، تذهب المساعدات الأكبر للفئات الأكثر فقرًا، وبعد أن أصبح الجميع في نفس المستوى لن يكون من العدل أن تتسلم فئة مساعدات أكبر من الفئة الأخرى، لذلك تم دمج الفئتين في فئة واحدة، وسيتم توزيع المساعدات بالتساوي على الجميع".

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وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبوهولي، قد طالب وكالة "الأونروا"، بوقف تطبيق نظام "السلة الغذائية الموحدة" كونه يلحق الضرر بـ770 ألف لاجئ.

ودعا أبو هولي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى وقف تطبيق نظام "السلة الغذائية الموحدة" في قطاع غزة من خلال بوابة تطبيق النهج الشمولي لمعايير استحقاق المساعدات الغذائية الذي رفضته دائرة شؤون اللاجئين.

والسلة الغذائية الموحدة نظام جديد اعتمدته الأونروا في عام 2021 لتنشيط برنامج شبكة الأمان الاجتماعي.

وبموجب هذا النظام، تم إضافة الأطفال حديثي الولادة إلى أولئك الذين سيحصلون على المعونة وإلغاء من لديهم دخل من قائمة المنتفعين، وكذلك تقليص كمية المساعدات التي تصل لبعض الفئات.