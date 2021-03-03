شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: توقيف ضباط وعناصر من الجيش والشرطة العراقية بعد هجوم عين الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، توقيف ضباط وعناصر من الجيش والشرطة العراقية للتحقيق معهم على خلفية الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد.

وقالت قناة سكاى نيوز الإخبارية، إن التحقيقات كشفت عن وجود خلل في عمل نقاط التفتيش والنقاط الأمنية في محيط القاعدة الأمريكية بالعراق.

ولفتت قناة سكاى نيوز الإخبارية، إلى أن المؤشرات الأولية توضح أن المهاجمين تمكنوا من عبور النقاط الأمنية من دون تفتيش.

وأوضحت قناة سكاى نيوز الإخبارية، أن كاميرات المراقبة أظهرت مرور السيارة التي كانت تحمل منصة الصواريخ من دون تفتيشها في أحد الحواجز العسكرية.