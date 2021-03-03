شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى: مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية غربى مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية في معارك غربي مأرب، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك، أكد أن الشعب اليمني وهو يواصل كفاحه ومقاومته للعواقب والآثار الكارثية التي نتجت عن انقلاب المليشيات الحوثية على السلطة الشرعية، وعلى توافق القوى السياسية اليمنية، إنما يكافح ويقاوم في الجبهة الأمامية لصد العدوان على الأمن القومي العربي من خلال تصديه لتوغل النظام الإيراني ليس في اليمن وحسب، بل في خاصرة الوطن العربي بأكمله.