شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى: مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية غربى مأرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية في معارك غربي مأرب، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.
وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك، أكد أن الشعب اليمني وهو يواصل كفاحه ومقاومته للعواقب والآثار الكارثية التي نتجت عن انقلاب المليشيات الحوثية على السلطة الشرعية، وعلى توافق القوى السياسية اليمنية، إنما يكافح ويقاوم في الجبهة الأمامية لصد العدوان على الأمن القومي العربي من خلال تصديه لتوغل النظام الإيراني ليس في اليمن وحسب، بل في خاصرة الوطن العربي بأكمله.
وقال الوزير اليمني - في كلمته التي ألقاها اليوم، الأربعاء، خلال مشاركته في أعمال الدورة العادية الـ 155 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بمقر الأمانة العامة بالقاهرة - إن الحكومة اليمنية تواصل وبدعم من تحالف دعم الشرعية، ومن كل القوى الخيرة في الوطن العربي والعالم، سعيها منذ وقت مبكر إلى إنهاء هذا الانقلاب وعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن من خلال عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
ولفت بن مبارك، إلى أن الحكومة اليمنية رحبت بكل المبادرات الداعية للسلام بما فيها إعلان الإدارة الأمريكية الجديدة نيتها تكثيف الجهود الدبلوماسية لتحقيق التسوية السياسية في اليمن، وتعيين مبعوث أمريكي خاص لهذا الغرض".