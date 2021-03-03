شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الجزائرى يلقى القبض على خلية إرهابية خططت لهجوم بالعاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقفت أجهزة الأمن الجزائرية خلية إرهابية مكونة من ثلاثة أشخاص كانت توفر الدعم لجماعة إرهابية تنشط بجبال محافظة تيبازة غربى العاصمة الجزائر، وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم أن التحقيقات أوصلت أجهزة الأمن التابعة لها من توقيف أحد عناصر الخلية بعد أن قام بنقل قنبلة محلية الصنع إلى بلدية الكاليتوس بالضاحية الشرقية للعاصمة، وأضاف أن هذه القنبلة كانت موجهة للاستعمال في هجوم إجرامي في العاصمة، قبل أن يتم إبطالها أمس من قبل الجهات المختصة، بحسب "واس".