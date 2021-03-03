شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إعطاء أكثر من مليون جرعة «لقاح كورونا» حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم إعطاء أكثر من مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وأضافت الصحة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “أكثر من (1,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن من خلال (405) مواقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة”.
وتابعت وزارة الصحة أنه يمكن التسجيل الآن عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: إعطاء أكثر من مليون جرعة «لقاح كورونا» حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.