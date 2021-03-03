شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إعطاء أكثر من مليون جرعة «لقاح كورونا» حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم إعطاء أكثر من مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأضافت الصحة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “أكثر من (1,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن من خلال (405) مواقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة”.

وتابعت وزارة الصحة أنه يمكن التسجيل الآن عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).