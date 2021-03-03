شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار قانوني: هذه عقوبة استخدام أموال شركة في مصالح شخصية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف المستشار القانوني، عبدالرحمن النافع، عقوبة استخدام أموال الشركة في تحقيق مصالح شخصية .
وقال “النافع” خلال حديثه لقناة “الإخبارية” إن عقوبة ذلك تتمثل في غرامة لا تزيد عن 5 مليون والسجن 5 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار المستشار القانوني إلى أن الحكم الصادر بشأن مثل هذه القضايا يصدر من المحكمة المختصة.
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