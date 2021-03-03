شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 30 ثانية.. التسجيل في سكني ومعرفة حالة الاستحقاق فورياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

الخليج 365 المنصّات الرقميّة التابعة لبرنامج “سكني” تنفيذ خدماتها على مدار الساعة ضمن إجراءات سهلة ميسرة لتسهيل تملّك الأسر السعودية وزيادته إلى 70% بحلول 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-، وتجاوز عدد الزيارات لتطبيق “سكني” للأجهزة الذكيّة 450 ألف زيارة خلال شهر فبراير من العام الجاري 2021 بمعدل يومي تجاوز 16 ألف زيارة.

ويُقدم تطبيق “سكني” عدداً من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة، تبدأ من التسجيل خلال 30 ثانية ومعرفة حالة الاستحقاق فورياً، والحجز الفوري للوحدات والأراضي السكنية بعد معاينة مواقعها ومعرفة مميزاتها، والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم الهندسية وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات، ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط http://qrco.de/bbLCv7.

فيما تجّاوز عدد مرات التفاعّل عبر حساب العناية بالمستفيدين على منصة تويتر 25,940 تفاعلا، ويُقدم حساب العناية بالمستفيدين ([email protected]) الإجابة عن استفسارات وتساؤلات المواطنين حول الخيارات والحلول السكنية التي يقدمها “سكني” من قروض مدعومة لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي أو الأراضي السكنية، وذلك ضمن جهود البرنامج لتقديم خدمات وحلول لتسهيل تملك المنزل الأول للأسر السعودية.

وقدم مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 أكثر من 95 ألف رد على اتصالات الأسر السعودية، ونفّذ موقع “سكني” أكثر من 8 آلاف طلب واستفسار من خلال خدمة “راسلنا” على الموقع، وتمت معالجة 11,940 اعتراضا من خلال أيقونة “تحدث معي”، وتستمر منصة “سكني” (sakani.housing.sa) في تقديم خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء للإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات على مدار الساعة.

ويستعرض تطبيق وموقع “سكني” 95 مشروعاً توفر 141,410 وحدات سكنية متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس بأسعار تنافسية ضمن بيئة سكنية متكاملة، والمخططات التي يصل عددها إلى 217 مخططاً توفّر 178,489 أرضاً سكنية حول المملكة.

يُذكر أن برنامج “سكني” أعلن استفادة أكثر من 1,1 مليون أسرة سعودية منذ انطلاق البرنامج في 2017، منها أكثر من 390 ألف أسرة جديدة خلال العام 2020، منها 138 ألف سكنت منازلها، ويسعى البرنامج لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم الخيارات والحلول السكنية التي تلبّي تطلّعاتهم وقدراتهم ضمن خيارات وحلول متعددة ودفعة أولى مُيسرة.