شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: 5 إجراءات مهمة حال تعطل المركبة على الطرق العامة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت الإدارة العامة للمرور، نصائح مهمة لقائدي المركبات في حالة تعطل المركبة على الطرق العامة لاسيما في حالة السفر. وقالت الإدارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “لسلامتك؛ عند تعطل المركبة على الطرق العامة اتبع الآتي: • توقف بجانب الطريق • أضيء أنوار المركبة التنبيهية • ضع مثلث الطوارئ العاكس خلف المركبة لتنبيه المركبات الأخرى • اتصل بالطوارئ لطلب المساعدة • تجنب الوقوف أمام أو خلف المركبة

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