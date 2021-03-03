جدل حول منشور لإسرائيل عن السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - واعتبر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية أن "المشترك بين السعودية وإسرائيل هو ذات الإرهاب بتمويل إيراني".

وأضاف: "في السعودية ينفذه الحوثي وفي إسرائيل حماس والتنظيمات الإرهابية"، مرفقا تغريدته بصورة لآثار قصف لجماعة "أنصار الله" اليمنية على السعودية، وأخرى لقصف نفذته فصائل مسلحة انطلاقا من قطاع غزة ضد إسرائيل.

وعلّق أحد المتابعين على المنشور بالقول: "الصحيح أنكم (يقصد إسرائيل) والحوثيون سواء، هم يريدون احتلال اليمن وأنتم تمكنتم من احتلال فلسطين".

لكن ذكر كلمة "فلسطين" أثارت على ما يبدو حفيظة الحساب الإسرائيلي، الذي رد بشكل نادر على التعليق، قائلا: " نحن في أرض اسرائيل التاريخية. القرآن يقر بذلك".

وأكد عدد من المغردين السعوديين أنه لا يوجد أي شيء مشترك بين بلادهم وبين إسرائيل على الإطلاق.

ومؤخرا تزايدت الهجمات الصاروخية التي ينفذها "أنصار الله" ضد السعودية التي تقود منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في مواجهة الجماعة المتهمة بتلقي دعم إيراني والتي تسيطر على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.