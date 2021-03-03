قائد مجموعة استهدفت مطار أربيل يدلي باعترافات خطيرة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في بيان أصدرته المديرية حول الهجوم الصاروخي الذي نُفذ ليلة 15 من فبراير/ شباط، واستهدف مدينة أربيل ومطارها الدولي بـ14 صاروخا، متسببا في قتل مقاول أجنبي ومواطن عراقي، وإصابة خمسة جنود أمريكيين ومدنيين اثنين بجروح.

وقالت إنه بعد الهجوم، فتحت الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان على الفور تحقيقا شاملا ومفصلا، وعثرت على سيارة من علامة "كيا" كانت تحمل على متنها الصواريخ، ومن بعدها حصلت قوات الأمن على معلومات جيدة، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأظهرت النتائج أن 4 أشخاص هم المسؤولون الرئيسيون عن الهجوم الإرهابي، وعلى رأسهم المنفذ الرئيسي للهجوم المدعو (حيدر حمزة عباس مصطفى البياتي) والذي اُعتقل وأقر بجريمته، وأدلى باعترافات مفصلة عن كيفية تنفيذ الهجوم، بحسب بيان المديرية.

كما اعتقلت المؤسسات الأمنية الاتحادية منفذا آخر للهجوم، ولا يزال هناك مجرمان آخران، تجري الأجهزة الأمنية المتابعة المتواصلة للوصول إليهما والقبض عليهما، مشيرة إلى أنه يكشف عن أسماء المجرمين الآخرين في الاعترافات.

وأوضحت أن البياتي تحدث في اعترافاته بالتفصيل عن كيفية تحضير وتنفيذ الهجوم 15 فبراير، مؤكدة جاهزية قوات الأمن في كردستان لإحباط أي نشاط أو محاولات أو خطط تهدف لتقويض الأمن والاستقرار.