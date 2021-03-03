اليمن... القوات الحكومية تعلن إحباط "هجوم انتحاري" لـ "أنصار الله" في مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة (تابع لوزارة الدفاع اليمنية).

وقال البيان: "قوات الجيش الوطني كسرت هجومًا انتحاريًا شنته مليشيا الحوثي على مواقع عسكرية في جبهة المشجح غربي المحافظة (مأرب)".

وأكد البيان مصرع وإصابة العشرات من قوات "أنصار الله" في الهجوم الذي لم يوضح طبيعته إلى جانب "خسائر أخرى في المعدات".

ولم تعلق جماعة "أنصار الله" على ما ورد في بيان القوات الحكومية حتى الساعة 15:00 توقيت غرينتش.

وتصاعد القتال بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" في محافظة مأرب شرقي البلاد، عقب إطلاق الجماعة في السابع من فبراير/شباط الجاري، حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.

وتقود السعودية، منذ الـ26 من آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.