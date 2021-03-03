كردستان العراق يعلن القبض على اثنين من المتورطين في قصف مطار أربيل

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وتابع البيان: "كان على رأسهم المنفذ الرئيسي للهجوم المدعو حيدر حمزة عباس مصطفى البياتي، الذي تم اعتقاله وأقر بجريمته، وأدلى باعترافات مفصلة عن كيفية تنفيذ الهجوم".
ووفقا للبيان: "اعتقلت المؤسسات الأمنية الاتحادية منفذا آخر للهجوم، فيما لا يزال هناك مجرمان آخران تجري الأجهزة الأمنية المتابعة المتواصلة للوصول إليهما".
وتداولت وسائل الإعلام الكردية اعترافات البياتي المصورة، التي نشرها جهاز مكافحة الإرهاب، وقال فيها إن الصواريخ المستخدمة في الهجوم "كانت من صنع إيراني"، مبينا أن فصيلا يدعى "سيد الشهداء" هو المسؤول عن تنفيذ الهجوم.
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