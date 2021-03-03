شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: مقتل وإصابة 40 شخصا جراء اقتتال قبلي شمال درافور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن وسائل إعلام سودانية تأكيدها مقتل وإصابة 40 شخصا جراء اقتتال قبلي في شمال درافور.

وفى وقت سابق أعلنت لجنة أمن ولاية شمال دارفور (غرب السودان)، فى اجتماع طارئ عقدته الثلاثاء برئاسة والى الولاية محمد حسن عربي، حالة الطوارئ بجميع أنحاء الولاية.

وقررت اللجنة منع إغلاق الطرق القومية والداخلية ومنع التجمعات، وذلك على خلفية الأحداث الأمنية التى شهدتها مدينة الفاشر أمس ومحلية كبكابية اليوم.

وكانت ولاية شمال دارفور أعلنت حظر التجول فى مدينة الفاشر (عاصمة الولاية)، على خلفية أحداث أمنية شهدتها المدينة، نتيجة مقتل مزارع.