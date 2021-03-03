شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: أكثر من مليون جرعة لقاح كورونا أعطيت حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن أكثر من مليون جرعة لقاح كورونا أعطيت حتى الآن للمواطنين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، إنه سيتم توفير اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد في الصيدليات المجتمعية مجانا داخل المملكة.

وأضاف الربيعة ـ في تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن وزارة الصحة توسعت بالتوزيع ابتداءً من مراكز اللقاحات، ثم المستشفيات والمراكز الصحية، وأيضًا المستشفيات الخاصة، ونتوسع في الصيدليات المجتمعية.

وحول مجانية اللقاح، قال الربيعة: "سنوفر اللقاحات في مكان قريب للمتلقي، وهي مجانية دائمًا".

وتقوم هيئة الغذاء والدواء في المملكة، حاليًا بتقييم عدد من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، مؤكدة الاستعداد للتوسع السريع في عملية التطعيم في مختلف مناطق السعودية والتي تسير بوتيرة عالية.