شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: سقوط قتلى من عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم /الأربعاء/، سقوط قتلى من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي خلال عملية أمنية داخل وادي الشاي في قرية الزاجي بمحافظة كركوك.

وأعلن نائب قائد العمليات المشتركة فى العراق الفريق الركن عبد الأمير الشمرى اليوم الأربعاء، عن انطلاق عملية أمنية واسعة لتطهير جنوب محافظة كركوك من الإرهابيين .