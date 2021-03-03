شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان يؤكد تصميمه على زيارة العراق ومقابلة الشعب الذى عانى كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، أنه ما زال مصمماً على القيام بزيارته التاريخية للعراق بعد يومين، رغم الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد اليوم، وقال البابا (84 عاما) - في عظته الأسبوعية، وفقا لما أوردته الوكالة الونية العراقية للأنباء "نينا" - "بعد غد سأذهب إلى العراق في زيارة حج، لثلاثة أيام ومنذ وقت طويل أردت مقابلة هذا الشعب الذي عانى كثيرا، أطلب منكم أن ترافقوا هذه الرحلة الرسولية بصلواتكم حتى تتم بأفضل طريقة ممكنة وتؤدي النتائج المرجوة".