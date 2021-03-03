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الجنائية الدولية تقرر رسميا فتح تحقيق بجرائم حرب ارتكبت فى فلسطين

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القاهرة - سامية سيد - أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم الأربعاء، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع فى فلسطين.

 

وقالت بنسودا – بحسب وكالة وفا الفلسطينية - إنّ التحقيق سيغطى الجرائم التى تدخل فى اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنّها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13 يونيو 2014.

 

وأضافت بنسودا أنّ مكتبها سيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق فى الوقت المناسب، فى ضوء التحديات المتعلقة بجائجة ، وقلة الموارد المتاحة، وعبء العمل الثقيل المطلوب من المحكمة إنجازه.

 

وتابعت أنّه على الرغم من هذه التحديات والمصاعب الأخرى لا يمكن أن تصرف المكتب عن تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه في نهاية المطاف بموجب نظام روما الأساسى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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