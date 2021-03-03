شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل: تحقيق المحكمة الدولية فى جرائم حرب بفلسطسن "إفلاس أخلاقى وقانونى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض وزير الخارجية الإسرائيلي قرار المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية واصفا ذلك بأنه "إفلاس أخلاقي وقانوني".

وقال الوزير جابي أشكينازي في بيان اليوم الأربعاء "قرار فتح تحقيق ضد إسرائيل هو استثناء من تفويض المحكمة، وإهدار لموارد المجتمع الدولي من جانب مؤسسة متحيزة فقدت كل الشرعية".

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قد قالت، اليوم الأربعاء إن مكتبها سيفتح تحقيقا رسميا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية.

ومن جانبها، رحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن هذه الخطوة "طال انتظارها في مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني".