شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة التونسية: لا نية للرئيس قيس سعيد فى إنشاء تنظيم حزبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الرئاسة التونسية، أنه لا نية للرئيس التونسى قيس سعيد في إنشاء تنظيم حزبي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، فتح قيس سعيد، الرئيس التونسى، النار على مسيرات حركة النهضة التونسية الإخوانية، التي وصفها بأنها إفلاس سياسى، معلنا عن عدة مشروعات تونسية ، حيث وصف الرئيس التونسي ما يحدث في البلاد اليوم من تظاهرات لحركة النهضة بمظاهر إفلاس سياسي، مؤكدًا أنه لا يتحرك إلا وفق مصالح الشعب فقط.

وبحسب قناة العربية، أكد الرئيس قيس سعيد أنه سيواصل تحمل الأمانة والبقاء على العهد والعمل بنفس العزم والقوة والإرادة انطلاقا من نفس الثوابت التي تقوم على الصدق، موضحا في ذات الوقت خلال زيارة إلى منطقة منزل المهيري من ولاية القيروان، حيث عاين الأرض - التي سيقام عليها مشروع مدينة الأغالبة الطبية الذي ستنطلق أشغاله قريبا - أنه لا يتحرك وفق حسابات البعض أو ترتيباتهم بل وفق المبادئ التي عاهد عليها الشعب التونسي.