شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: الجماعات المتشددة فى منطقة الساحل أكبر خطر على البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية بالمغرب حبوب الشرقاوي إن الجماعات المتشددة في منطقة الساحل المجاورة والتي تجند وتدرب أتباعها عبر الإنترنت تمثل أكبر خطر على البلاد.

وقال الشرقاوي إنه على الرغم من أن المغرب لم يتعرض سوى لهجوم كبير واحد خلال السنوات العشر الماضية - مقتل سائحتين اسكندنافيتين عام 2018 - فإن موقعه يجعله هدفا للجماعات المتمركزة في منطقة الساحل الأفريقي.

وقال في مقابلة أجرتها معه رويترز إن خطر الإرهاب مستمر ما دامت هناك جماعات مثل تنظيم داعش، في الصحراء الكبرى تجند وتدرب أتباعها عبر الإنترنت.

وقال إن المكتب المعني بمكافحة الإرهاب نجح منذ تأسيسه عام 2015 في تفكيك عشرات الخلايا المتشددة وألقى القبض على أكثر من ألف من المشتبه في انتمائهم لحركات التشدد.

وتشير الأرقام إلى استمرار خطر المتشددين في المغرب بعد أن أدى صعود تنظيم داعش في سوريا والعراق العقد الماض إلى زيادة النشاط الجهادي والذي تواصل حتى بعد هزيمة التنظيم في قلب الشرق الأوسط.

وقال إن تنظيم داعش أعاد تركيزه على منطقة الساحل واستغل مع الجماعات الجهادية الأخرى هناك سهولة اختراق الحدود وشبكات التهريب.

وتخوض النيجر ومالي قتالا ضد الجماعات المسلحة، بينما أتاحت الحرب في ليبيا مجالا للجماعات المتشددة لممارسة نشاطها.