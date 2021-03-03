شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول الخلية المستهدفة لمطار أربيل: الصواريخ المستخدمة من صنع إيراني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن وكالة أنباء العراق تأكيدها اعتقال 2 من أصل 4 أشخاص هاجموا مطار أربيل.

وعرضت سلطات أربيل اعترافات أحد منفذى الهجوم على مطارها الذى أقر أنه يتبع لميليشيا "سيد الشهداء".

وقال مسؤول الخلية التي استهدفت مطار أربيل: "الصواريخ المستخدمة من صنع إيرانى".

وقبلها ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن السلطات الأمنية في إقليم كردستان العراق تعلن القبض على منفذى هجمات أربيل الصاروخية.

وفى وقت سابق قال نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان: "توصلنا إلى معلومات جديدة بهجوم أربيل في التحقيق المشترك مع بغداد"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.