شكرا لقرائتكم خبر عن العمليات المشتركة العراقية تعلن مقتل 6 إرهابيين بضربة جوية في كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت العمليات المشتركة العراقية عن مقتل 6 إرهابيين بضربة جوية في كركوك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم /الأربعاء/، سقوط قتلى من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي خلال عملية أمنية داخل وادي الشاي في قرية الزاجي بمحافظة كركوك.

وأعلن نائب قائد العمليات المشتركة فى العراق الفريق الركن عبد الأمير الشمرى اليوم الأربعاء، عن انطلاق عملية أمنية واسعة لتطهير جنوب محافظة كركوك من الإرهابيين .

وأكد الشمري - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - انطلاق عملية كبرى لتفتيش وتطهير جنوب محافظة كركوك والحدود الفاصلة مع قيادة عمليات صلاح الدين وديالى.

واضاف ان العملية تجري بمشاركة قوات الجيش والرد السريع والفرقة التاسعة والقوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي بهدف القضاء على الإرهابيين وفرض الأمن والاستقرار في المناطق المذكورة.