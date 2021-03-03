شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: ميليشيا "فاطميون" التابعة لإيران تجند المئات من أبناء ريف حلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المرصد السوري، أن ميليشيا "فاطميون" التابعة لإيران تجند المئات من أبناء ريف حلب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال المرصد السوري، إن ميليشيا "فاطميون" أصبحت قوة مؤثرة لإيران في سوريا بعد حزب الله.

وفى وقت سابق أكد المرصد السورى، أن إيران تواصل دعم ميليشياتها في ريف دير الزور بعناصر جديدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال المرصد السورى، وصول 3 حافلات تقل عناصر لميليشيات إيران إلى سوريا من العراق.