شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدين اقتحام جيش الاحتلال منزل الأمين العام المساعد للجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتستنكر بأشد العبارات إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس على اقتحام منزل د. سعيد أبو علي الأمين العام المساعد بمدينة اريحا، واعتقال مرافقه الشخصي في إطار ما تمارسه سلطات الاحتلال من إرهاب رسمي منظم ضد أبناء الشعب الفلسطيني وقياداته، للنيل من إرادته، والإمعان في انتهاك وسلب حقه وأرضه ومقدساته وعزله عن عمقه العربي ومحيط أمته.

وأكدت الأمانة العامة - فى بيان صحفي لها اليوم الأربعاء - أن شعب فلسطين لن يكون وحيداً ومعزولاً عن أمته، وأن الاعتداء المتعمد على منزل الأمين العام المساعد واستباحته عمل إرهابي رسمي يشكل جزءاً لا يتجزأ من ممارسات وسياسات الحرب العدوانية الإسرائيلية المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، استهتاراً بأبسط قواعد القانون والشرعية الدولية، وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي، وإطاحة بأي فرصة لإحياء عملية سلام حقيقية، وهو ما يحمل المجتمع الدولي مسؤولية خاصة للتنديد بهذه الممارسات والسياسات والضغط على سلطة الاحتلال لوقفها.

ولفتت الأمانة العامة إلى أن هذا الإرهاب الإسرائيلي لن ينال من عزيمة الشعب الفلسطيني وقياداته، ولا من عزيمة الأمة العربية وإصراراها على مواصلة الالتحام بنضال الشعب الفلسطيني، ومده بمختلف أشكال الدعم والاسناد لإنهاء الاحتلال، وتمكين الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية من السيادة والاستقلال.