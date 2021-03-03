شكرا لقرائتكم خبر عن الجنائية الدولية تعتزم فتح تحقيق رسمى فى جرائم حرب بالأراضى الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اليوم الأربعاء إن مكتبها سيفتح تحقيقا رسميا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية.

ومن جانبها، رحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن هذه الخطوة "طال انتظارها في مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد قضت قبل أسابيع بأن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهد الطريق أمامها للتحقيق بشأن "جرائم حرب".

وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قد أعربت عن اعتقادها بوجود ما يدعم مزاعم وقوع "جرائم حرب" في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي قرار المحكمة، وعبرت الولايات المتحدة عن "مخاوف جدية" بشأنه. وفي المقابل، وصفت السلطة الفلسطينية يوم صدور القرار بأنه "تاريخي" .