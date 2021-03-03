شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون الموقع الأثرى بسبسطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس بفلسطين، وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم - لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال التي أغلقت الموقع أمام المواطنين الفلسطينيين ومنعتهم من دخوله.