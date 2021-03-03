شرطة الرياض: ضبط 3 أشخاص قاموا بسرقة المركبات والسطو على المتاجر وسرقتها

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: صَرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين جميعهم في العقد الثالث من العمر، لارتكابهم عدد من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المركبات، والسطو على المتاجر وسرقتها وسلب الأشخاص تحت تهديد السلاح الناري، وتم استرداد (10) مركبات وضبط السلاح المستخدم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.