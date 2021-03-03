شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظات تدمير «مفخخة» أطلقها الحوثي تجاه المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عرضتقيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، لقطات من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” والتي أطلقتها ميليشيا الحوثيصباح اليوم الأربعاء باتجاه المملكةلاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الأربعاء) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.