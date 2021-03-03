شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معاني ألوان الورود والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

“لا عيد حب من دون ورد”.. فالورود تعد من الهدايا الأساسية في كل وقت من العام، خاصة في يوم 14 فبراير، وهو “الفالنتين” حيث تزدهر الورود الحمراء مع الهدايا الأخرى لكن تظل هي “ملكة الهدايا”.



ومهما اختلفت المناسبات فإن الزهور تعد الهدية التي تحمل الكثير من المشاعر والعواطف التي تنقلها وتعبر بها بدلا منا، حيث إن كل زهرة لها معنى ترمز إليه، لذا فإن اختيار الزهور يجب أن يكون له مدلوله.

وتحمل في طياتها لغة مختلفة ورسائل خفية، خاصة أن كل لون يضفي شعورًا بالهدوء والراحة والسكينة في القلوب لما لها من جمال وتعبير مهم عن الحب، فلا تنسى أن تكون هديتك “الورد” فهو يغني عن أي هدايا أخرى.

معاني ألوان الورود

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و مع حلول فصل الربيع تتفتّح الورود وتملأ البساتين بألوانها الزاهية والمبهجة. لكن هل تعلمين أن ألوان الورود تحمل كلّ منها رسالة أو معنى مُعيّن؟ عُرفت هذه المعاني بلغة الورود واكتسبت شعبية كبيرة في منتصف القرن التاسع عشر. ما زالت لغة الورود معتمدة حتى اليوم وتعتبر طريقة فريدة من نوعها للتعبير عن المشاعر أو كلمات يصعب قولها لكنها مُخبّأة داخل لون الورود.

ماذا يعني إن وصلتكِ باقة من الورود باللون الأحمر أو الأصفر أو الوردي أو البنفسجي، وماذا يودّ أن يقول لكِ راسلها؟ أو إذا أردتِ إرسال باقة ورود، أي لون هو الأفضل والأنسب بحسب الرسالة التي تودّين إيصالها؟

هذا ما ترمز إليه ألوان الورود وردة حمراء

ترمز الوردة الحمراء إلى الحب والجمال، وكأنها تقول “أحبك من كل قلبي”. إنه لون الورد الأفضل لإرساله إلى الشريك للتعبير عن الحب والعشق ولتعزيز الرومانسية بينكما.

وردة بيضاء

يرمز هذا اللون إلى النقاء والطهارة ويعبّر عن الحب الأبدي أو البدايات الجديدة. لذلك، غالباً ما نرى الورد الأبيض يزيّن حفلات الزفاف، لدرجة أصبح اللون التقليدي لهذه المناسبة. إذا أردتِ تكريم أحد الأصدقاء فاختيارك للون الورد الأبيض هو المناسب لأنه يعبّر عن الإحترام. إضافة إلى ذلك، يكثر استخدامها في حفلات التأبين للتعبير عن أن الميت سوف يبقى ذكرى لا تنسى.

وردة صفراء

“لن تكون لأحد غيري” هي الرسالة التي كانت تحملها الوردة الصفراء للتعبير عن الغيرة في الحب. لكن اليوم أصبح هذا اللون من الورود يُستخدم للتعبير عن الصداقة والإهتمام. إنها ورود مثالية لشكر صديقة أو تهنئتها أو لتتمنّي لها التعافي سريعاً.

وردة زهرية

يرمز هذا اللون إلى الحسن والأناقة واللباقة. أمّا إذا كان وردياً داكناً فترمز وقتها الورود إلى الإمتنان والتقدير. يمكنكِ مثلاً إهداء الورود الوردية إلى والدتكِ أو لزوجكِ في ذكرى زواجكما.

وردة زرقاء

يدل هذا اللون من الورود إلى الخيال أو الغموض، نظراً لندرته لأنه معدّل جينياً. لكنه يرمز أيضاً إلى الوفاء والأمل في تحقيق المستحيل. من بين أنواع الورود التي تحمل هذا اللون الغريب، نذكر وردة اللوتس الزرقاء، اللوبيليا Lobelia، السوسن الأزرق Iris، الغرنوقي Geranium وزهرة الأجراس الزرقاء Bluebells.

وردة برتقالية

تُمثّل الطاقة، الشغف، الحماس والإمتنان. لونها المتوهّج يعطي شعوراً بالحيوية وتجلب الطاقة الإيجابية. إذا كنتِ تبحثين عن طريقة تعبّرين بها عن إعجابك وشغفكِ وحماستكِ فالورد البرتقالي سيكون حليفكِ.

وردة بنفسجية

الورود البنفسجية هي لون الملوك، تحمل الفخر والسحر والأناقة والثراء. يمكنها أن تعبّر أيضاً عن الحب من النظرة الأولى. رغم ذلك، يقدمها البعض كهدية للتعبير عن الألم والحزن، والبعض الآخر يحاول إرسالها ليقول بأنه متحفظ وكاتم لحقيقة مشاعره العاطفية تجاه المُهدى إليه.

وردة خضراء

ترمز إلى التجدد والحظ الجيّد والعافية، وتضفي أيضاً روح الشباب. أمّا الورود التي تتمتع بلون أخضر فهي فريدة من نوعها، من بينها ورود جلاديولس Gladiolus الخضراء وورود أجراس إيرلندا Bells of Ireland.

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